Şahan Gökbakar'dan dolar-euro kuru yorumu! 'Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar'a isyan etti
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yükselen dolar-euro kurunun ardından alışveriş için Türkiye’ye akın eden Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklara, dolar ve euronun her geçen gün yükselmesine değinen komedyen Şahan Gökbakar, "Gerçekten yazık oluyor!" dedi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Şahan Gökbakar, gün geçtikçe yükselen döviz kuruna ve Türk lirasının değer kaybetmesi sonrası çevre ülkelerden; özellikle de Bulgaristan'dan alışverişe gelenlerin sayısında patlama olmasına ilişkin tepki dolu paylaşımlar yaptı.
'Edirne'ye akın eden Bulgarlar' yorumu
Şahan Gökbakar, Edirne'ye komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turistin, döviz kurlarının artmasıyla birlikte alışveriş için akın etmesine ilişkin paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde haberlere yansıyan, Edirne pazarında gerçekleşen bör röportajda Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen bir turistin, "2 bin leva bozdurdum, her şeyi satın alacağım" dedmesi özellikle sosyal medyada en çok paylaşılanlardan biri haline gelmişti.
Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar’dan alışverişe gelen Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
"Gönlünce keyifle bol bol alışveriş yapan ve içten şen kahkahalar atan insanlar gördüm"
Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Televizyonda, uzun süre sonra ülkemiz sokaklarında mutlu mutlu gezen, gönlünce keyifle bol bol alışveriş yapan ve içten şen kahkahalar atan insanlar gördüm. Önce bir an çok mutlu oldum... Sonra fark ettim ki, Bulgarlarmış....”