Şahan Gökbakar'dan dolar-euro kuru yorumu! 'Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar'a isyan etti

'Edirne'ye akın eden Bulgarlar' yorumu

Şahan Gökbakar, Edirne'ye komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turistin, döviz kurlarının artmasıyla birlikte alışveriş için akın etmesine ilişkin paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde haberlere yansıyan, Edirne pazarında gerçekleşen bör röportajda Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen bir turistin, "2 bin leva bozdurdum, her şeyi satın alacağım" dedmesi özellikle sosyal medyada en çok paylaşılanlardan biri haline gelmişti.