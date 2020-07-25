Şahan Gökbakar'dan Ayasofya ve Atatürk paylaşımı! 'Hayal bile edilemezdi'

İşte 97 yıl once tam da bugün 24 Temmuz 1923... Lozan Anlaşması imzalanmış ve askeri zaferlerin ardından bir de siyasi bir zafer kazanılmış oldu. Bakın Lozan sonrasi Türkiye haritasi... Hatay dışında şu anki hali... Hatay'ı da sonraki yıllarda alıyoruz... Düşmanlardan kurtulmuş, bağımsız ve özgür bir vatan...