Şahan Gökbakar Marmaris'teki evinin iskelesi için 'TRT'ye isyan etti: İftira!
MUĞLA MARMARİS'te ev satın alan evinin önünü doldurarak bir iskele inşa ettirdiği ve izinsiz şekilde 'Özel mülktür girilmez' tabelası ile denize başka teknelerin yaklaşmasını engellediği iddia edilen Şahan Gökbakar Instagram'dan hakkında çıkarılan incelemelere ve haberlere isyan etti.
MUĞLA Marmaris'te yaptırdığı dubleks villanın önüne kum döktürerek kendisine sahil yapan ve teknelerin yanaşmasına izin vermeyen, 'özel mülktür girilmez' tabelasını denizin kenarına asan Şahan Gökbakar'a Muğla il ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından izinsiz iskeleye inceleme başlatıldı. Ünlü komedyen bu incelemenin ardından başta TRT olmak üzere pek çok medya kuruluşuna adeta 'isyan' etti.
Şahan Gökbakar, günlerdir sosyal medyanın ve haber bültenlerinden düşmeyen taryışmalı iskelesinin fotoğrafını ölçüleriyle sosyal medya hesabından paylaşarak zehir zemberek bir açıklama yazdı. Şahan açıklamasında şu sözlere yer verdi:
Şahan Gökbakar: Beni ve ailemi taciz ettiniz
"Kaz Dağları yok olmasın" dediğim günden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyasi devam ediyor...Günlerdir hakkımda YALAN haberler yayımladınız. Beni ve ailemi taciz ettiniz.
"Devlet televizyonu TRT olarak evimin üzerinde drone uçurdunuz"
Magazinde başladınız, gazetelerde manşet ettiniz, Ana haberlerle yalanlara devam ettiniz. Devlet televizyonu TRT olarak evimin üzerinde drone uçurdunuz ve Ana haber bülteninde, özel hayatımı ihlal ettiniz, esim ve iki çocuğumla yaşadığım, evimin yerini iyi kötü herkese ifşa ettiniz.