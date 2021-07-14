Şahan Gökbakar Marmaris'teki evinin iskelesi için 'TRT'ye isyan etti: İftira!

MUĞLA Marmaris'te yaptırdığı dubleks villanın önüne kum döktürerek kendisine sahil yapan ve teknelerin yanaşmasına izin vermeyen, 'özel mülktür girilmez' tabelasını denizin kenarına asan Şahan Gökbakar'a Muğla il ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından izinsiz iskeleye inceleme başlatıldı. Ünlü komedyen bu incelemenin ardından başta TRT olmak üzere pek çok medya kuruluşuna adeta 'isyan' etti.