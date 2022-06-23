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Şahan Gökbakar linç yiyordu, emniyet açıklama yaptı! Trol operasyonu ortaya çıktı!

Şahan Gökbakar linç yiyordu, emniyet açıklama yaptı! Trol operasyonu ortaya çıktı!

Muğla'nın Marmaris içlesinde çıkan yangınlarla alakalı paylaşımlarda buluna Şahan Gökbakar'a sosyal medyada linç yağıyordu. Emniyet, bu konuyla alakalı detaylı bir araştırma yaptı. Ortaya çıkan sonuçlar karşısında Şahan Gökbakar derin bir 'oh' çekti. Emniyete teşekkür etti.

Şahan Gökbakar linç yiyordu, emniyet açıklama yaptı! Trol operasyonu ortaya çıktı!

2021 yılında da Türkiye'nin bazı şehirlerinde çıkan yangınlarla mücadelede büyük çaba gösteren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımlarda sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangınla ilgili de paylaşımlar yapan Gökbakar, acımasız eleştrilerin esiri olmuştu... Bununla ilgili bakın nasıl gelişmeler yaşandı...

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Şahan Gökbakar linç yiyordu, emniyet açıklama yaptı! Trol operasyonu ortaya çıktı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili açıklama yaptı.

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Şahan Gökbakar linç yiyordu, emniyet açıklama yaptı! Trol operasyonu ortaya çıktı!

Sosyal medyada suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların tespit edilerek işlemlere başlanıldığının duyurulduğu açıklamada bir de "‘Şahan’ kelimesi kullanılarak 10723 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş;

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Şahan Gökbakar linç yiyordu, emniyet açıklama yaptı! Trol operasyonu ortaya çıktı!

bu hesapların %57,14'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir." denildi.

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