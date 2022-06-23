Şahan Gökbakar linç yiyordu, emniyet açıklama yaptı! Trol operasyonu ortaya çıktı!

2021 yılında da Türkiye'nin bazı şehirlerinde çıkan yangınlarla mücadelede büyük çaba gösteren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımlarda sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangınla ilgili de paylaşımlar yapan Gökbakar, acımasız eleştrilerin esiri olmuştu... Bununla ilgili bakın nasıl gelişmeler yaşandı...