Şahan Gökbakar çalışanını kovmuş: 'Bu vatan haini Şahan ahlaksız Şahan...'

''Aynı zamanda ben bizzat bizim şirketimizde bordrolu olmayan güvenliğinin de maaşını alıp almadığını sorguladım. Maaşı veriyoruz size ödüyorlar mı diye! Durum bu... Herhangi bir güvenlik görevlisi bizim şirketimizde çalışmıyor.''