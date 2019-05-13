Sahadaki esmer güzeli Liverpool'un sahibi John Henry'nin eşi çıktı!
Liverpool, Wolverhampton maçından sonra kulübün sahibi John W. Henry'nin eşi Linda Pizzuti Henry sahaya inip top oynadı.
Ligin 38. ve son haftasına, Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Brighton'a konuk oldu. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı. Manchester City, Agüero'nun 28, Laporte'un 38, Mahrez'in 63 ve İlkay Gündoğan'ın 72. dakikadaki golleriyle maçı 4-1 kazandı. Liverpool da Mane'nin 17 ve 81. dakikada attığı gollerle Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.
City şampiyon Liverpool ikinci oldu: Bu sonuçla puanını 98'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde art arda 2'nci, toplamda 6. kez şampiyon oldu. Liverpool, 96 puanla Real Madrid'e (2009-10 sezonu) ait Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en fazla puan toplayan lig ikincisi rekorunu kırdı.
Renkli görüntüler oluşturdular: Liverpool, Wolverhampton maçından sonra tribünlere veda etmek için sahaya inen futbolcuların eşleri ve çocukları ile birlikte yöneticiler, renkli görüntüler oluşturdular.
Başkan'ın eşi de sahaya indi: Liverpool kulübü sahibi John W. Henry'nin eşi Linda Pizzuti Henry de sahaya inenler arasındaydı.