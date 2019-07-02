Sağlıklı bronzlaşmak için diş macunu, yoğurt, salça sürmeyin

Güneş yanıklarının özellikle UVB maruziyeti sonrası oluştuğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, buna bağlı olarak da deride kızarıklık, ağrı ve ödem oluşumunun birinci derece yanık olarak adlandırıldığını, daha uzun süreli hasarlarda ise içi su dolu kabarcıkların oluştuğunu ve cilt yanığının artık ikinci derece yanık durumuna geldiğini ifade etti.