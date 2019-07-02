Sağlıklı bronzlaşmak için diş macunu, yoğurt, salça sürmeyin
Yazın gelmesiyle birlikte uzmanlar sağlıklı bronzlaşmak için uyarılarda bulundu.
Zaman içinde atmosferin zarar görmesi ile birlikte güneş ışınlarının özellikle yazın vücudumuza vermiş olduğu zararlardan bahseden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz aynı zamanda bronzlaşmanın artık sağlıklı olmadığına dair uyarılarda bulundu.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz Güneş Işınları içerisinde UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç farklı Ultraviyole (UV) ışını bulunduğunu söyledi.
Güneş yanıklarının özellikle UVB maruziyeti sonrası oluştuğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, buna bağlı olarak da deride kızarıklık, ağrı ve ödem oluşumunun birinci derece yanık olarak adlandırıldığını, daha uzun süreli hasarlarda ise içi su dolu kabarcıkların oluştuğunu ve cilt yanığının artık ikinci derece yanık durumuna geldiğini ifade etti.
Tedavi yöntemleri Güneş yanıkları tedavisinde yatak istirahati, ağızdan bol sıvı desteği, soğuk uygulama ile renksiz ve parfümsüz bir nemlendirici kullanılması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, yanığın şiddetine bağlı olarak, kızarıklık ve ağrıyı azaltan krem ve hapların da önerildiğini belirtti.