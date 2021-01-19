Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 15 kural açıkladı! İşte herkesi ilgilendiren maddeler

Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşların bakımından sorumlu kişiler aşılanacak. Ayrıca, 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aynı program bugün başlıyor. Sağlıkçılardan sonra vatandaşlara uygulanacak Covid-19 aşısı kapsamına, talep etmeleri halinde hamile ve emziren anneler de dahil edilecek.