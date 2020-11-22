Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak! Bu saatlere dikkat yakalanmayın
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji'den Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli fırtına uyarısı geldi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sabah ve gece saatlerinde 5 bölgede, gece saatlerinden sonra ise Marmara bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Ayrıca, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Artvin çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yer yer pus ve sis hadisesi
Gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.