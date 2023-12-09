Sağanak ve fırtına çok sert vuracak! 36 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.