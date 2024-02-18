Sağanak, kar, fırtına... Plan yapmadan okuyun meteoroloji il il uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş haric), İç Anadolu (Ankara, Eskişehir ve Sivas haric), Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ haric), Güney Doğu Anadolu (Adıyaman haric) ile Antalya, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.