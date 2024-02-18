Sağanak, kar, fırtına... Plan yapmadan okuyun meteoroloji il il uyardı!
Meteoroloji'nin verilerine göre, pazar günü bazı bölgelerde sağanak ve kar bekleniyor. Doğu bölgesi içinde çığ uyarısı yapıldı. İşte 18 Şubat Pazar gününe ilişkin hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş haric), İç Anadolu (Ankara, Eskişehir ve Sivas haric), Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ haric), Güney Doğu Anadolu (Adıyaman haric) ile Antalya, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sıcaklıkların Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.