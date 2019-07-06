Safkan Arap Atları işte böyle yetişiyor!
İhlas Haber Ajansı
1865’ten beri faaliyette olan Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen Safkan Arap Atları, hipodromlarda elde edikleri başarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şimdiye kadar birçok şampiyon tayı yetiştiren işletmede, her yıl yarışlarda başarılı olan atlar hem sahiplerine hem de yetiştiği işletmeye kazandırıyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 1865'te ‘Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun' ismiyle kurulan işletme daha sonra 1928 yılında ‘Sultansuyu Harası' adını aldı.
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1984 yılından itibaren ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdüren işletmede safkan Arap taylarının ırk özellikleri bozulmadan yetiştiriliyor.
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Yaklaşık 154 yıldır Safkan Arap Atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Harası, atçılıkta Türkiye'nin sayılı merkezleri arasında yer alıyor.
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Yarış severlerin bir dönemler yakından takip ettiği Özgünhan, Ateştopu ve Onurkaan gibi aygırların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, geleceğin şampiyon atları yetiştiriliyor.
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