Safer ayı ne demek 2021 ne zaman başlıyor ibadetleri ve duası
Hicri takvimin 2. ayı olan Safer ayı bugün yani 8 Eylül Çarşamba günü başladı. Halk arasında bela ayı olarak anılan Safer ayı Hz. Muhammed'in hastalandığı aydır. Peki Safer ayı ne demek, safer ayı ibadetleri ve duası nedir? Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli var mı?
Muharrem ayının ardından gelen ve Hicri takvimin 2. ayı olan Safer ayı bugün yani 8 Eylül Çarşamba günü başlıyor. Safer ayı 6 Ekim'de sona erecek. Halk arasında Hz. Muhammed'in hastalandığı ay olduğu için bela ayı olarak bilinen Safer ayından nasıl ibadet edilir, safer ayına özel dua ya da namaz var mıdır?
Hicri ayların ikincisi olan Safer ayı halk arasında yanlış bir şekilde bela ve musibetlerin yaşandığı ay olarak biliniyor. Safer ayı ile ilgili namaz ve dua tavsiyeleri dilden dile dolaşıyor.
Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir: Peki, merhameti sonsuz Cenab-ı Allah’ın kulları için bir ‘bela ayı’ yaratması söz konusu olabilir mi?İslam dininde bazı ay ve günlerin daha mukaddes sayıldığı biliniyor.
‘On bir ayın sultanı’ diye adlandırdığımız Ramazan ayı, kandil geceleri veyahut ‘Müslümanların bayramı’ dediğimiz cuma günü bu ay ve günlerden bazıları. Böyle günlerde ibadetlerimize daha fazla özen gösterir, hal ve hareketlerimizde daha dikkatli oluruz. Ancak Safer ayı, diğer gün ve ayların tam aksine halk arasında ‘gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay’ olarak tasvir ediliyor. Bu aya özel namaz ve dualar dilden dile dolaşıyor. Belalardan korunmak için daha fazla sadaka verilmesi tavsiye ediliyor.