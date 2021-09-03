Şafak Sezer'den Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e 'Kolpaçino' cevabı: Bizim eve gel...

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer'in sosyal medyada yaptıkları canlı yayınında "Beni de Kolpaçino'da oynatsana Şafak abi" yorumunu yapmış ve gündem olmuştu. Şafak Sezer, ünlü futbolcunun Beşiktaş'a transferi sonrası çağrı yaptı.