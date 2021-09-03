Şafak Sezer'den Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e 'Kolpaçino' cevabı: Bizim eve gel...
Ünlü oyuncu Şafak Sezer kendisine 'Kolpaçino'da oynamak istediğini söyleyen ve Beşiktaş'a yeni trasfer olan futbolcu Miralem Pjanic 'Hafta sonu bizim eve gel şartları görüşelim' diye seslendi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer'in sosyal medyada yaptıkları canlı yayınında "Beni de Kolpaçino'da oynatsana Şafak abi" yorumunu yapmış ve gündem olmuştu. Şafak Sezer, ünlü futbolcunun Beşiktaş'a transferi sonrası çağrı yaptı.
Beşiktaş'ın yeni transferi dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic’in Instagram üzerinden yaptığı yorumlar daha önce gündem olmuştu.
Ünlü futbolcu resmi hesabı üzerinden şarkıcı Zeynep Bastık'ın, ardından da ünlü rapçiler Khontkar ve Sansar Salvo'nun yaptığı canlı yayınlara katılıp yorumlar yapmıştı.
“Hedef ben miyim Tayfun"
Karantina döneminde sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapan Serdar Ortaç ile Şafak Sezer, Koplaçino filmi hakkında konuşurken Bosna Hersekli yıldız futbolcu, "Beni de Kolpaçino'da oynatsana Şafak abi" yorumunda bulunmuştu.
Pjanic daha sonra filmden aldığı görüntü üzerine, bir repliğe atıf yaparak, “Hedef ben miyim Tayfun" yazmıştı.