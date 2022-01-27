Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'e eski eş bombası Benan Kocadereli kimdir nereli
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıyla öldürüldü son dakika haberlerine göre ünlü avukat olay yerinde yaşamını yitirdi. Ece Erken'e en acı gününde Twitter'da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile boşanma sürecinde yaşadıklarını hatırlatan paylaşımlar sosyal medyaya bomba gibi düştü.
İSTANBUL Bakırköy'de Cümbüş Sokak mevkiinde bir restoranda 2 kimliği bilinmeyen şahıs tarafından, '1 milyon dolarlık dava' olduğu iddia edilen bir konu nedeniyle çıkan tartışmada kurşunlanarak silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. Sunucu Ece Erken ile 7 ay önce evlenen 42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yerlerde sürüklenerek kurşunlandığı ve sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirmesi hem sosyal medyada hem de gündemde en çok konuşulan olay haline geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat etmesinin ardından gözler eşi Ece Erken'e çevrildi. Twitter'da Ece Erken'e başsağlığı mesajları yağarken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu (Benan Kocadereli) ile boşanma süreçlerinde ile Ece Erken ile yaşadıkları ilişki yeniden gündeme getirilerek, ünlü sunucuya acı gününde 'yuva yıkan kadın' mesajlarıyla eleştiriler yapılmasıyla sosyal medya ayağa kalktı.
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırıda kurşunlanarak öldürülmesinin ardından gözler eşi Ece Erken'e çevrildi. Sosyal medyada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile boşanmasının faturasını Ece Erken'e kesen ve ölüm haberlerinin ardından Ece erken'in 'bu mutsuzluğu hak ettiği'ne yönelik ağır mesajlar da Twitter'da tepki topladı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle evli olduğu dönemde beraber olmalarına ilişkin 'yuva yıktın' söylemleri Twitter'ı ikiye böldü. Çok sayıda Twitter kullanıcı Ece Erken'in hayatının en zor gününde bu mesajları almasının çok vicdansızca olduğu yönünde paylaşım yaparak ünlü sunucuya destek verdi.
Eşi Ece Erken'in son durumunu arkadaşı Bircan Bali anlattı! Kimse ulaşamıyor : Ece Erken'in de bir dönem sunuculuk yaptığı Beyaz Tv'de yayınlanana magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucuları Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil, yakinen tanıdıkları Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin detayları masaya yatırdı. Bircan Bali, Ece Erken'in son durumuna ilişkin "Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.