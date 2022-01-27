Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'e eski eş bombası Benan Kocadereli kimdir nereli

İSTANBUL Bakırköy'de Cümbüş Sokak mevkiinde bir restoranda 2 kimliği bilinmeyen şahıs tarafından, '1 milyon dolarlık dava' olduğu iddia edilen bir konu nedeniyle çıkan tartışmada kurşunlanarak silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. Sunucu Ece Erken ile 7 ay önce evlenen 42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yerlerde sürüklenerek kurşunlandığı ve sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirmesi hem sosyal medyada hem de gündemde en çok konuşulan olay haline geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat etmesinin ardından gözler eşi Ece Erken'e çevrildi. Twitter'da Ece Erken'e başsağlığı mesajları yağarken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu (Benan Kocadereli) ile boşanma süreçlerinde ile Ece Erken ile yaşadıkları ilişki yeniden gündeme getirilerek, ünlü sunucuya acı gününde 'yuva yıkan kadın' mesajlarıyla eleştiriler yapılmasıyla sosyal medya ayağa kalktı.