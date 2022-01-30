Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlısı Seccad Yeşil'den şok paylaşım! Ece Erken: 65 bin lira için öldürmezler
Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş’ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme. Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken ile evlendiği gün yaptığı paylaşımı dikkat çekti.
Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, Rize’nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde toprağa verildi. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında İki gündür her yerde aranan ve tetiği çektiği belirlenen Kadir Yasak ile ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan D.'nin de olduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarilerinden Seccad Yeşil'in yaptığı bir paylaşım, husumetin çok daha öncelere dayandığı şüphesini oluşturdu.
Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldüren infaz timinde olan Seccad Yeşil'in paylaşımı şaşkınlık yarattı.
Sunucu Ece Erken ile eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 28 Haziran 2021'de evlendiklerini duyurmuştu.