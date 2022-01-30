Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlısı Seccad Yeşil'den şok paylaşım! Ece Erken: 65 bin lira için öldürmezler

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, Rize’nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde toprağa verildi. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında İki gündür her yerde aranan ve tetiği çektiği belirlenen Kadir Yasak ile ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan D.'nin de olduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.