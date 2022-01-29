Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika 9 kişi daha gözaltında Ece Erken'den Kadir Yasak paylaşımı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıda öldürüldüğü cinayetin ardından harekete geçen emniyet ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri 6 kişiden 2'sini gözaltına almasınına rdından cinayetle ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Bu sabah saatlerinde şafak baskınıyla emniyet güçleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili son gelişmeler ve detaylar...