Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika 9 kişi daha gözaltında Ece Erken'den Kadir Yasak paylaşımı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi 9 kişi daha gözaltına alındı! Firariler Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman yanı sıra diğer 5 kişi de gözaltına alındı. Bu şekilde şu ana kadar toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış oldu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıda öldürüldüğü cinayetin ardından harekete geçen emniyet ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri 6 kişiden 2'sini gözaltına almasınına rdından cinayetle ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Bu sabah saatlerinde şafak baskınıyla emniyet güçleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili son gelişmeler ve detaylar...
Cinayetin ardından harekete geçen emniyet ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri 6 kişiden 2'sini gözaltına alınmıştı. Olayla alakalı bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Bu sabah saatlerinde emniyet güçleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı.
Ece Erken'den ters kelepçeli paylaşım
Ece Erken Instagram hesabından paylaştığı ters kelepçeli fotoğrafta 'Şafak baskını' isimli operasyonla gözaltına alınan firariler için 'Rabbim şükürler olsun Allahım ne çektiysek çeksin,Allahım çok büyüksün çok" notunu düştü.
Aranan firariler Ali Y, Kadir Y., Seccad Y. ve Serkan D.'nin yanı sıra diğer 5 kişi de gözaltına alındı. Bu şekilde şu ana kadar toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış oldu.