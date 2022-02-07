Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak'tan '5 dakika' detayı! Ece Erken tespihini bırakmıyor

Sözcü'de yer alan habere göre, cinayette baş şüpheli olarak gösterilen Yasak kardeşler ifadelerinde "İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı" dedi.