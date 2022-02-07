Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak'tan '5 dakika' detayı! Ece Erken tespihini bırakmıyor
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde katil zanlısı olarak gözaltına alınan Kadir Yasak'ın ifadesindeki kan donduran '5 dakika' detayı ortaya çıktı. Öte yandan Ece Erken'in eşinin tespihini elinden asla düşürmediği öğrenildi.
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor. İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından Drej Ali lakaplı Ali Yasak'ın yeğeni Kadir Yasak, Ali Yasak ve beraberindeki Uğurcan Bilge katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Zanlılardan Seccad Yeşil ve Serkan dakman için sürek avı başlatılırken, gözaltı süreci 2. kez uzatılan Kadir Yasak'ın ifadeleri ortaya çıktı.
Baş şüpheli Kadir Yasak'ın ifadesinde dikkat çeken detaylar: Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, tartışma yaşadığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada baş şüpheli olarak gösterilen isimlerden Kadir Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı.
Kadir Yasak'tan "5 dakika" itirafı: Ece Erken'in gittiği balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Kadir Yasak, ifadesinde "Bize 'Beş dakika bekleyin' deyince öfkelendik. Hakaret ve küfürleşme olunca kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim, öldürme kastım yoktu" dedi.
Sözcü'de yer alan habere göre, cinayette baş şüpheli olarak gösterilen Yasak kardeşler ifadelerinde "İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı" dedi.