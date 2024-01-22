Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında karar belli oldu
Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin davada karar belli oldu. Mahkeme heyeti, Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eski eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun İstanbul Yeşilköy’deki bir balık restoranında öldürülmesine ilişkin davada karar belli oldu.
20 sanıklı davanın son celsesi bugün görüldü. Mahkeme heyeti, cinayette tetiği çektiği belirlenen Kadir Yasak’ın müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
İstedikleri parayı alamadılar
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede 27 Ocak 2022’de Yeşilköy'deki restoranda ateşli silahla yapılan saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı hatırlatılıyor
Bakırköy'de 9 Aralık 2021'de bir restoranda bu kişiler arasında yapılan görüşmede müşteki Suphi Malgaz'ın yanında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olduğu belirtilen iddianamede, maktulün müştekiye arka çıkması ve destek olması neticesinde sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in müştekiden istedikleri parayı alamadıkları kaydediliyor.