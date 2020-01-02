Sadece ağırlık kaldırarak öyle bir zayıfladı ki...
24 yaşındaki Mari Llewellyn'in 111 kilodan 36 bedene inme hikayesi sosyal medyada onu fenomen yaptı. İş bulamadığı için depresyona giren genç kadın zayıflayarak hem kendini hem de hayatını baştan yarattı.
111 kiloyken iş bulamadığı için kendini iyiden iyiye yemeğe veren 24 yaşındaki Mari Llewellyn, verdiği kilolarla fenomen oldu. Mari Llewellyn'in verdiği kiloların yanı sıra kilo verme yöntemi de onu takip edenler arasında bir akıma neden oldu. Çünkü Mari Llewellyn kilolarını sadece ağırlık kaldırarak verdi.
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Yaklaşık 111 kilo olan 24 yaşındaki Llewellyn, depresyon ve anksiyete bozukluğuyla mücadele ediyordu.
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Üniversiteden yeni mezun olan genç kız, iş bulamadığı için psikolojisi de olumsuz etkileniyordu.
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Genellikle fast food yiyecekler yiyen Llewellyn, her geçen gün biraz daha kilo alıyordu. Kilo vermeye karar veren Llewellyn, düşük karbonhidrat ve yüksek yağdan oluşan protein diyeti yapmaya başladı.
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