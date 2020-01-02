Sadece ağırlık kaldırarak öyle bir zayıfladı ki...

111 kiloyken iş bulamadığı için kendini iyiden iyiye yemeğe veren 24 yaşındaki Mari Llewellyn, verdiği kilolarla fenomen oldu. Mari Llewellyn'in verdiği kiloların yanı sıra kilo verme yöntemi de onu takip edenler arasında bir akıma neden oldu. Çünkü Mari Llewellyn kilolarını sadece ağırlık kaldırarak verdi.