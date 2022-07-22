Sadece 1 Sterlin'e aldığı evi 2 yıl uğraşarak bambaşka bir hale soktu

Projeye o dönem üniversitede yüksek lisans yapan yoga öğretmeni Maxine Sharples de katıldı. Sharples, “Başlangıçta param olmamasına rağmen, yine de başvurdum ve kısa listeye alınırsam ‘o köprüyü geçeceğim’ diye düşündüm. Dört yıl sonra 2019’da hala ilgilenip ilgilenmediğimi sormak için bir telefon aldım” diyor.