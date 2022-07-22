Sadece 1 Sterlin'e aldığı evi 2 yıl uğraşarak bambaşka bir hale soktu
İNGİLTERE’de yaşayan Maxine Sharples, 1 Sterlin'e aldığı evi 2 yıl uğraşarak hayalindeki eve dönüştürdü..
İngiltere'de başlatılan Homes for Pound programı dahilinde 35 yaşındaki Maxine Sharples, 1 Sterlin'e yıkık dökük harabe bir ev satın aldı. aldığı eve 2 yıl boyunca Emek harcayan kadın sonunda hayalini kurduğu eve kavuştu. Maxine Sharples, ev için 56 bin Sterlin harcadığını söyledi.
Maxine Sharples, Liverpool Belediye Meclisi’nin yenileme projesi kapsamında 1 sterlinlik bir eve sahip oldu. Proje kapsamında metruk mülklerin tekrar kullanılması için Homes for Pound Programı başlatılmıştı. Proje kapsamında mülkleri yenileme ve en az 5 yıl satmama koşuluyla 1 sterline 130 metruk ev teklif edildi.
Projeye o dönem üniversitede yüksek lisans yapan yoga öğretmeni Maxine Sharples de katıldı. Sharples, “Başlangıçta param olmamasına rağmen, yine de başvurdum ve kısa listeye alınırsam ‘o köprüyü geçeceğim’ diye düşündüm. Dört yıl sonra 2019’da hala ilgilenip ilgilenmediğimi sormak için bir telefon aldım” diyor.
Maxine, Şubat 2020’de Webster Yolu’ndaki evinin anahtarlarını aldı. Tadilatları tamamlamak için sadece 12 ayı olduğu söylendi, ancak koronavirüs karantinası başlayınca süre uzatıldı.