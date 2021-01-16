Sadakatsiz'in yıldızı Tarık Emir Tekin annesi Yasak Elma'nın başrolü Şevval Sam'la paylaştı

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu dizi Sadakatsiz'in genç yıldızlarından Tarık EMir Tekin, dizideki Selçuk karakteriyle beğeni topladı. Kötü bir karaktere hayat vermesine rağmen sosyal medyada bir hayli iyi yorumlar alan oyuncu annesinin Şevval Sam olmasıyla da ön plana çıkıyor.