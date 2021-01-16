Sadakatsiz'in yıldızı Tarık Emir Tekin annesi Yasak Elma'nın başrolü Şevval Sam'la paylaştı
Kanal D dizisi Sadakatsiz'de oynayan Tarık EMir Tekin, FOX TV'deki Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam'la pozunu paylaştı. Anne oğul ortalığı salladı.
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu dizi Sadakatsiz'in genç yıldızlarından Tarık EMir Tekin, dizideki Selçuk karakteriyle beğeni topladı. Kötü bir karaktere hayat vermesine rağmen sosyal medyada bir hayli iyi yorumlar alan oyuncu annesinin Şevval Sam olmasıyla da ön plana çıkıyor.
Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Tarık Emir Tekin, FOX TV'de yayımlanan 'Yasak Elma' dizisinde Ender karakterine can veren annesi Şevval Sam'la çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Sadakatsiz'in genç yıldızı Tekin'in Instagram'da yayımladığı bu fotoğrafa kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Tarık Emir Tekin'in 'mama' (anne) notunu düştüğü fotoğraftaki benzerlikleri ise şaşırttı.