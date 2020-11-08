Sadakatsiz'in yıldızı Özge Özder müjdeli haberi duyurdu! Arkadaşları ve ailesi şok oldular

Sosyal medya hesabından müjdeli haberi güzel oyuncu şu sözlerle duyurdu: "Bazen ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilemiyor insan... Kelimeler yetersiz kalıyor... Hep en güzel dilekleriniz hatta istekleriniz içindeydi bizden bir bebek haberi almak... "