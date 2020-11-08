Sadakatsiz'in yıldızı Özge Özder müjdeli haberi duyurdu! Arkadaşları ve ailesi şok oldular
Mucize Doktor'dan ayrıldıktan sonra Sadakatsiz dizisinde oynayan Özge Özder müjdeli haberi duyurdu.
Kanal D'nin reytinglerde zirveye oynayan dizisi Sadakatsiz'de Derya Samanlı karakterini canlandıran Özge Özder sosyal medyadan yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu müjdeli haberi verince ünlü arkadaşları ve ailesi şok oldu.
2018'de şarkıcı Sinan Güleryüz ile evlenen 42 yaşındaki ünlü oyuncu Özge Özder, geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen Özder, "Canımız ne zaman çekerse" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Çift bebek haberlerine sosyal medyadan bir açıklama yaparak açıklık getirdi. Özge Özder'in ünlü arkadaşlarının da yer aldığı bir videoda arkadaşlarının tepkisi de olay oldu.
Sosyal medya hesabından müjdeli haberi güzel oyuncu şu sözlerle duyurdu: "Bazen ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilemiyor insan... Kelimeler yetersiz kalıyor... Hep en güzel dilekleriniz hatta istekleriniz içindeydi bizden bir bebek haberi almak... "