Sadakatsiz'in yapımcısından olay 'Bu neyin kafası' göndermesi Seren Serengil'in yorumları...
Melis Sezen ve Cansu Dere'nin samimi fotoğraflarına Sadakatsiz dizisi gerçekmiş gibi yorumlar yapan Seren Serengil'e olay gönderme geldi.
Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil'in Sadakatsiz dizisi başladığından beri yorumları zaman zaman sosyal medyanın diline düşüyordu. Fakat son olayı bir hayli konuşuldu.
Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
İki başrol oyuncunun samimi pozunu gören Seren Serengil ise yaptığı ilginç paylaşımla dikkat çekti.
Fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, ''Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası'' ifadelerini kullandı.