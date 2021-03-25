Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder 40 günlük kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Geçtiğimiz ay ilk kez anne olan Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Özge Özder, kızının yüzünü ilk kez sosyal medyada paylaştı.
2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile dünyaevine giren Özge Özder, Sadakatsiz dizisinde Derya karakteriyle seyirci karşısına çıkarken ilk kez anne oldu. Geçtiğimiz şubat ayında kızı Eva Luna'yı kucağına aldı.
Takipçilerinin minik kızı ile ilgili sorularına, "Herkes Luna'nın yüzünü merak ediyor. Yakında 40'ı çıkacak zaten. 40'ı bir çıksın, bakacağız bakalım. Kime benziyor, karar verirsiniz" yanıtını veren Özder, sözünü tuttu. İlk kez anne olmanın heyecanının yaşayan Özge Özder, kızı Eva Luna'nın yüzünü gösterdi.
Eşi ve kızı ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine şu notu düştü:
''Merhaba dünya... Dilerim dünya varlığınla daha güzel bir yer olsun meleğim... Dilerim ömrün ay gibi aydınlık ve parlak, masalları kıskandıracak kadar güzel ve ışıklı olsun ay kız... Bizim masalımız sensin...''
''Annen ve baban çok aşık sana... Ömrümüz oldukça yanında, her ihtiyaç duyduğunda arkanda, siper olmamız gereken zamanlarda ve tüm kötülüklere karşı önünde, yanında olamadığımız anlarda ise bil ki hep omuz başındayız.''