Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder 40 günlük kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Eşi ve kızı ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

''Merhaba dünya... Dilerim dünya varlığınla daha güzel bir yer olsun meleğim... Dilerim ömrün ay gibi aydınlık ve parlak, masalları kıskandıracak kadar güzel ve ışıklı olsun ay kız... Bizim masalımız sensin...''