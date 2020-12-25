Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bomba itiraf 'Herkes aldatılmaz mı ya'

Melis Sezen kendisine sorulan "Aldatıldın mı" sorusuna da "Aldatıldım" yanıtını verdi. Sezen "Herkes aldatılmaz mı ya" dedi. "İlk yaşadığımda kendimde bir özgüven sorunu yaşadım" diyen Sezen sonra duygularının sıfırlandığını söyledi.