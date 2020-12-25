Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bomba itiraf 'Herkes aldatılmaz mı ya'
Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz'de oynayan Melis Sezen, katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalar yaptı.
Kanal D'nin yayımlandığı ilk günden beri reytinglerde yüzünü güldüren dizisi Sadakatsiz kadar oyuncuları da bir hayli merak ediliyor. Son olarak dizide Derin Güçlü karakteriyle sevenleri karşısına çıkan Melis Sezen, samimi itiraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Melis Sezen, Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programına konuk oldu. Başarılı rolüyle yıldızı paylayan Melis Sezen samimi açıklamalar yaptı. Diziden sonra kendisine Derin karakteri sebebiyle mesaj yağdığını söyleyen Sezen gelen tepkilere şaşırmadığını söyledi.
Melis Sezen kendisine sorulan "Aldatıldın mı" sorusuna da "Aldatıldım" yanıtını verdi. Sezen "Herkes aldatılmaz mı ya" dedi. "İlk yaşadığımda kendimde bir özgüven sorunu yaşadım" diyen Sezen sonra duygularının sıfırlandığını söyledi.
Melis Sezen: 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi’nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve ardından Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı.