Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Altın Kelebek gecesine tavırları ve dekoltesiyle damga vurdu

KANAL D Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni gecesine hem derin göğüs dekolteli elbisesi hem de tavırları ile damga vurdu. Heyecanı gözlerden kaçmayan Sezen'in tavırları sosyal medyada 'Altın Kelebek bile şaşkınlıktan donakaldı' dedirtti. Öte yandan Melis Sezen'in boynundaki 30 milyon dolarlık gerdanlığın gerçek mi yoksa replika mı olduğu ise sosyal medyanın en merak edilen konusu haline geldi.