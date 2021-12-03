Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'ten 'İhsan Hala'ya anlamlı ziyaret

MANİSA’nın Akhisar ilçesinin Kayışlar Köyü’nde hayatını sürdüren ve 'İhsan Hala' olarak bilinen 55 yaşındaki Ali İhsan Çolak, yıllardır köyde trans birey olarak yaşıyor. Köylüler tarafından kabul edilen Çolak'a 'İhsan Hala' deniyor. Sosyal medyada da çok sayıda takipçisi olan 'İhsan Hala' geçtiğimiz haftalarda da Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuştu. Sadakatsiz dizisindeki Aras rolüyle sevilen ve performansı takdir edilen oyuncu Berkay Ateş, İhsan Hala'yı köyünde ziyaret etti.