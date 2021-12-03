Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'ten 'İhsan Hala'ya anlamlı ziyaret
KANAL D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki 'Aras' rolüyle beğeni toplayan genç oyuncu Berkay Ateş, Manisa'nın 'İhsan Hala'sı Ali İhsan Çolak'ı yaşadığı köyünde ziyaret etti. Berkay Ateş, İhsan Hala'yı ziyaretinden fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
MANİSA’nın Akhisar ilçesinin Kayışlar Köyü’nde hayatını sürdüren ve 'İhsan Hala' olarak bilinen 55 yaşındaki Ali İhsan Çolak, yıllardır köyde trans birey olarak yaşıyor. Köylüler tarafından kabul edilen Çolak'a 'İhsan Hala' deniyor. Sosyal medyada da çok sayıda takipçisi olan 'İhsan Hala' geçtiğimiz haftalarda da Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuştu. Sadakatsiz dizisindeki Aras rolüyle sevilen ve performansı takdir edilen oyuncu Berkay Ateş, İhsan Hala'yı köyünde ziyaret etti.
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Gör Beni programına konuk olmasıyla dikkat çekici bir röportaja imza atan İhsan Hala'nın hayat hikayesi Berkay Ateş'in de dikkatini çekti.
Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ile birlikte başrol oynayan ünlü oyuncu Berkay Ateş, önceki gün Manisa Akhisar'a gitti ve arkadaşlarıyla birlikte İhsan Hala'yı ziyaret etti.
"Hızır elinden tutsun da bana yollasın seni"
Ziyaretinden kareleri Instagram hesabından paylaşan Ateş, "2 Aralık, Akhisar. İhsan Hala. Hızır elinden tutsun da bana yollasın seni" notunu yazdı.