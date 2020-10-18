Sadakatsiz'de beyin yakan idrar testi sahnesi izleyen yuh dedi!

Kanal D'nin sona sakladığı dizisi Sadakatsiz ilk bölümü ile olmaz denileni yapmış ve karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen reyting listesinin zirvesine adını yazdırmayı bilmişti. 2. bölümü ile de ekranda fırtınalar estiren dizinin bir sahnesi ise günün konusu oldu seyirci fena kafa buldu!