Sadakatsiz yeni bölümde Asya'nın planı şeytana şapka çıkarttı ortalık yıkıldı
Kanal D'nin dizisi Sadakatsiz dün akşam son bölümüyle yayımlandı ve Cansu Dere, sosyal medyayı yine yıktı geçti.
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi yine sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Dizinin son bölümünde Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakterinin şeytana pabucunu ters giydiren planı ağızları açık bıraktı.
Asya'nın oğluyla arası açıldı. Volkan fırsattan istifade Ali’yi kendi yanına çekmeye çalıştı. Asya ise bu durumdan epey rahatsız oldu. Oğlunu kaybetme korkusu yaşayan Asya, Ali'yi Volkan ve Derin'in yaşadığı eve götürdü. Babasını başka bir kadının evinde gören Ali büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak Volkan söylediği yalanlarla Ali'yi kandırdı.
Volkan, Ali'ye annesi Asya hakkında gerçeklerin dışında şeyler anlatınca Ali annesinden soğudu. Oğlunu da kaybetmeyi göze alamayan Asya kendi kendiyle baş başa kaldı. Ali’yi alıp kaçan Asya'yı Volkan takip etti ancak onları bulamadı.
Volkan'ı eve çağıran Asya ise planını devreye soktu. Asya, Ali’yi öldürdüğünü ima etti ve elindeki saçları gösterdi. Volkan, onu ağzından çıkanlarla deliye döndü.