Sadakatsiz yeni bölümde Asya'nın planı şeytana şapka çıkarttı ortalık yıkıldı

Asya'nın oğluyla arası açıldı. Volkan fırsattan istifade Ali’yi kendi yanına çekmeye çalıştı. Asya ise bu durumdan epey rahatsız oldu. Oğlunu kaybetme korkusu yaşayan Asya, Ali'yi Volkan ve Derin'in yaşadığı eve götürdü. Babasını başka bir kadının evinde gören Ali büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak Volkan söylediği yalanlarla Ali'yi kandırdı.