Sadakatsiz Sol Yanım ve Doğduğun Ev Kaderindir'i ezip geçti! İlk sıra bakın kimin oldu

Yeni sezona iddialı dizilerle giriş yapan Star TV için bu sezon işler pek yolunda gitmedi. Akrep dizisinin ardından Sol Yanım'da kanalı hüsrana uğratan yapımlar arasında yer aldı. Reytinglerde haftalardır ilk 10'a girmeyi başaramayan dizi için final yapacağı iddiaları yer alıyor.