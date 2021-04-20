Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen yoğun bakımdaydı korkutan haber geldi
Sadakatsiz'de Haluk karakterini oynayan Burak Sergen, koronavirüse yakalanmıştı. Sağlık durumuyla ilgili korkutan bir haber geldi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören oyuncunun sağlık durumu hakkında kritik bir haber geldi.
Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı. Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Burak Sergen için sosyal medyadan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer almıştı:
"Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler."
Geçtiğimiz hafta usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise dün yaptığı paylaşımda "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.