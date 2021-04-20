Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen yoğun bakımdaydı korkutan haber geldi

Burak Sergen için sosyal medyadan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer almıştı:

"Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler."