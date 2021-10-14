Sadakatsiz Masterchef Kanunsuz Topraklar Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
13 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı ve Sadakatsiz'i hüsrana uğrattı.
Şefler, yarışmacılardan döner çeşitleri istedi. Dürüm döner, tombik döner, pilav üstü döner ve iskender kebap yapıldı. Bu menünün hazırlanması için verilen süre bir saat yirmi dakika oldu. MasterChef Türkiye'de bu sezon ilk defa olan bir sonuç ortaya çıktı ve kırmızı takım, tüm yemekleri güzel yaparak 5-0 yendi. Böylece, bir takım, bir oyundaki tüm oyunları kazanarak bir ilke imza atmış olduğu Masterchef reytingde dibe çakıldı.
22 yıllık eşim 22 Ağustos'tan beri kayıp diyerek programımıza başvuran Mustafa Yoldaşer Esra Erol sayesinde günler sonra eşi bulundu ve stüdyoda kavuştu. Mustafa Bey'in eşi Gülşen Hanım'ın iddiaları şaşırttı. Esra Erol reytingde umduğunu bulamadı.
Müge Anlı, torunlarına bakmasına kızıp suratına tükürdüğü için tartıştığı 41 yıllık eşini terk eden 65 yaşındaki Necla Mutlu'ya ulaştı. Mutlu, kocasına geri dönmek istemediğini, benzini biten bir araç misali tükendiğini söylediği program reytingde hüsrana uğradı.
1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöktüğü Kanunsuz Topraklar reytingde umduğunu bulamadı.