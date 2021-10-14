Sadakatsiz Masterchef Kanunsuz Topraklar Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Şefler, yarışmacılardan döner çeşitleri istedi. Dürüm döner, tombik döner, pilav üstü döner ve iskender kebap yapıldı. Bu menünün hazırlanması için verilen süre bir saat yirmi dakika oldu. MasterChef Türkiye'de bu sezon ilk defa olan bir sonuç ortaya çıktı ve kırmızı takım, tüm yemekleri güzel yaparak 5-0 yendi. Böylece, bir takım, bir oyundaki tüm oyunları kazanarak bir ilke imza atmış olduğu Masterchef reytingde dibe çakıldı.