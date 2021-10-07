Sadakatsiz Masterchef Kanunsuz Topraklar Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Malik Bey’i vuran Davut jandarmaya teslim olmak ister fakat kardeşleri Celal ve Eyüp buna karşı çıkarlar. Davut’u bayıltıp bir mağarada saklarlar lakin mağara, daha önce Davut’u öldürmesi için Malik Bey tarafından tutulan Çolak eşkıyasının gizlendiği yerlerden biridir. Gülfem, Davut’un teslim olması için Fatma Ana’ya baskı yapar ama ondan babası yüzünden küçük Elif’in de öldüğünü öğrenince perişan olduğu Kanunsuz Topraklar reytingde umduğunu bulamadı.