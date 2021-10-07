Sadakatsiz Masterchef Kanunsuz Topraklar Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
6 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı ve Sadakatsiz'i hüsrana uğrattı.
MasterChef Türkiue 2021 yarışmasında iki takım da ikinci kez takım oyununa çıktı. Yarışmacılar bu akşamı sonunda iki ismi daha potaya gönderiyor. iki takım da Meksika mutfağından yedi farklı lezzet çıkardı. Masterchef reytingde ilk 10'a giremedi.
Malik Bey’i vuran Davut jandarmaya teslim olmak ister fakat kardeşleri Celal ve Eyüp buna karşı çıkarlar. Davut’u bayıltıp bir mağarada saklarlar lakin mağara, daha önce Davut’u öldürmesi için Malik Bey tarafından tutulan Çolak eşkıyasının gizlendiği yerlerden biridir. Gülfem, Davut’un teslim olması için Fatma Ana’ya baskı yapar ama ondan babası yüzünden küçük Elif’in de öldüğünü öğrenince perişan olduğu Kanunsuz Topraklar reytingde umduğunu bulamadı.
Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark ettiği Sadakatsiz zirveyi rakibine kaptırdı.
Eski ve yeni eşleri birlikte aramaya geldi. Aracı terk edilmiş halde bulundu. Kaybolduğu bölge didik didik arandı. 4 çocuk babası Necati Gün'ün şüpheli kaybı. Ailesi iki arkadaşından şüpheleniyor. Sezer Bey, Tayfun Bey’in aradığını, “Tarık’ı Necati getirmiş, benim telefonlarımı açmıyor, sen de arar mısın” dediğini aktardı. Program reytingde zirve yarışından koptu.