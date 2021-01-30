Sadakatsiz dizisini 'Bolca küfür yedim' deyip bıraktı şaşırtan ayrılık geldi
Kanal D'de yayımlanan, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi başarılı isimlerin rol aldığı Sadakatsiz dizisinde üzen bir ayrılık yaşandı.
Kanal D ekranlarının sevilen ve sıkı takip edilen dizisi Sadakatsiz, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekranlara kilitledi. Her çarşamba akşamı sosyal medyayı da birbirine katan dizide Twitter yine yerinden oynadı.
Hem 'Sadakatsiz' hem de 'Asya' başlıkları altında Twitter'da birçok yorum yapıldı. Dizinin bu bölümünde ön planda olan isimlerden biri Asya'nın oğluyken bir diğer isim ise Volkan'ın arkadaşı Bahar oldu.
Bahar, Mert'in kendisini birçok defa aldatmasına artık resti çekti ve geçtiğimiz hafta evden kovdu. Yayımlanan son bölümde ise Bahar, sürekli yalnız olmanın kendisine iyi geldiğini söyledi.
Dizinin gerçeği ise Mert rolündeki Eren Vurdem'in sosyal medyadan mesaj paylaşmasıyla ortaya çıktı.