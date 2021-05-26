Sadakatsiz dizisi neden yayınlanmadı Kanal D'den kötü haber

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs paniğiyle sarsılan Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü'sü Burak Sergen, korona yüzünden uzun bir süre hastanede tedavi gördü. Sergen, dün ise sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Bu esnada Sadakatsiz'de de Sergen'in karakteri kalp krizi geçirmiş gibi gösterildi. Sadakatsiz dizisinde bazı aksamalar olsa da durum toparlandı.