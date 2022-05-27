Saçını yolasım geldi! Safiye Soyman'ın o sözü İrem Derici'yi çileden çıkarttı: Ayıp, bunu beklemiyordum
Sanatçı İrem Derici, Safiye Soyman'ın erkeklerle ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.
Nişantaşı'nda görüntülenen Safiye Soyman önce Derya Tuna'nın tartışma yaratan çapkınlık açıklamasıyla ilgili konuşmuş ve “Erkek haberim yoksa çapkınlık yapabilir. Bana hissettirmesin” demişti.
Soyman muhabirlerin “İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey’in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair. Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey’e tepkiniz ne olurdu?” sorusuna yanıt vermişti.
Soyman “Adam şirket mi yönetiyor? Şirket yönetir, kendi normal özel telefonu çalışmaması için. Ama aldatma telefonu derseniz bu beni aşar." demişti.
Soyman "Böyle bir şeyi Faik Bey’de görsem iş adamı kendisi, 'iş için' derim ama yine de işkillenirim. Hele bir de iş yerinde kalıyorsa telefonu ben de Faik Bey’den şüphelenirim, kızarım." diye konuşmuştu.