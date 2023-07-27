BIST 6.813
DOLAR 26,95
EURO 30,01
ALTIN 1.717,51

Saç baş birbirlerine girdiler! Bursa'da kadın kavgasını erkekler bile ayıramadı

|
Saç baş birbirlerine girdiler! Bursa'da kadın kavgasını erkekler bile ayıramadı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki kadın grubu birbirine girdi. İlk önce sözlü olarak başlayan tartışmayı çevreden müdahale eden erkekler bile ayıramadı.

Saç baş birbirlerine girdiler! Bursa'da kadın kavgasını erkekler bile ayıramadı

Bursa’da kadınlardan oluşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Saç baş birbirine giren kadınların kavga anı kameraya yansırken, erkeklerin kadınları ayırmakta zorluk çekti.

13
Saç baş birbirlerine girdiler! Bursa'da kadın kavgasını erkekler bile ayıramadı

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesinde meydana geldi. Kadınlardan oluşan iki grup sahil yolunda yürüdüğü esnada aralarında sözlü tartışma çıktı.

23
Saç baş birbirlerine girdiler! Bursa'da kadın kavgasını erkekler bile ayıramadı

Kısa süre sonra büyüyen tartışma yerini kavga bıraktı. Kadınların saç saça baş başa girdiği kavgayı erkekler ayırmakta güçlük çekerken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

33