Sabiha Gökçen ve Vecihi Hürkuş'un izinden işte geleceğin pilotları

Bu amaçla, farklı bölümlerden öğrencilerin bir araya gelerek havacılık üzerine donanıma sahip laboratuvarlarda önce tasarım sonra üretim yaptıklarını anlatan Tunç, "Öğrencilerimiz, lisans seviyesindeyken yüksek lisans mertebesinde bir proje yapmış olmanın gururuyla mezun oluyorlar. Çünkü ülkemizin ilk ve tek havacılık ve uzay bilimleri ihtisası olan üniversitesiyiz ve alana nitelikli mühendisler yetiştiriyoruz." dedi.