Sabiha Gökçen ve Vecihi Hürkuş'un izinden işte geleceğin pilotları
THK Üniversitesi'nde "gökyüzü tutkunu" gençlerin eğitim faaliyetleri görüntülendi. İşte geleceğin pilotlarından yansıyan kareler...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu "İstikbal göklerdedir" hedefiyle kurulan Türk Hava Kurumunun (THK) birikimini taşıyan THK Üniversitesi, "havacılık, uzay ve savunma sanayi" alanındaki ilk ve tek ihtisas üniversite olarak, Türkiye'nin kritik alanları için hedeflediği üst düzey projeleri hayata geçirecek havacılık ve uzay mühendislerini ve gökyüzünde göreve hazır pilotları yetiştiriyor.
THK Üniversitesinin Sabiha Gökçen ve Vecihi Hürkuş'un izinden giden pilot adaylarının ve ülkenin havacılık ve uzay projelerinde görev almaya hazırlanan mühendis adaylarının "istikbal" vadeden çalışmaları ve üniversitenin bu alanlardaki eğitim faaliyetleri görüntülendi.
THK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Tunç, öğrencilerinin üniversitelerinde havacılık, uzay ve savunma sanayi özelinde çalışma alanı elde ettiklerini söyledi.
Bu amaçla, farklı bölümlerden öğrencilerin bir araya gelerek havacılık üzerine donanıma sahip laboratuvarlarda önce tasarım sonra üretim yaptıklarını anlatan Tunç, "Öğrencilerimiz, lisans seviyesindeyken yüksek lisans mertebesinde bir proje yapmış olmanın gururuyla mezun oluyorlar. Çünkü ülkemizin ilk ve tek havacılık ve uzay bilimleri ihtisası olan üniversitesiyiz ve alana nitelikli mühendisler yetiştiriyoruz." dedi.