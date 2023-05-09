'Sabaha kadar parti' deyip elinde ne varsa sokağa fırlattı, içeri girdiğinde göz göze geldi

"Sabaha kadar parti"

Evin içerisinde eline ne geçirdiyse sokağa fırlatan Ramazan C., zaman zaman pencereden ve balkondan çıkıp, “Tamam mı devam mı? Bayanlar mı erkekler mi karar verecek? Bayanlar karar versin. Akşam parti yapacağız Konyaaltı’nda, Kim gelecek? Herkes benim davetlim. Sabaha kadar parti” sözlerini sarf etti.