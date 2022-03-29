Sabah başladı tüm gün sürecek! 'Sakın kanmayın aman dikkat' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Yaptıkları çarpıcı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek; Kafa haffiten leyla şeklinde gezeceğimiz gün demektir bu. Bu günler daha hassas, fedakar, koşulları ve şartları çabuk kabullenebildiğimiz zamanlardır. Aldanmaya ve kandırılmaya açığız, aman dikkat.
Sezgiler fora: Hayal gücümüz süperella çalışır, ilham melekleri her yanımızda olur, sezgiler foradır. Romantik ortamlar yaratmak, partnerle küslük durumları var ise ortamı yumuşatıp yanaşmak için harika günlerdir.
Rahatsız edilmek istemeyiz: Fazla merhametli iyi niyetli özelliklerimiz daha çok ön plana çıkar, yalnızlık ihtiyacı da artar, rahatsız edilmek istemeyiz pek. Çok çabuk kırılabiliriz, en olmadık söze lafa alınabiliriz, ota suya ağlayabiliriz, hassasızdır çünkü.
Organize olmak zorlaşır: Alkol tüketiminin arttığı zamanlardır ama unutmayın bu günlerde alkol daha çabuk etki eder, çabuk kafayı buluruz. Ciddi işler yapmak, ciddi işlere başlamak için uygun değildir, bir türlü toparlanmak, organize olmak zorlaşır, dağılırız.