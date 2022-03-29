Sabah başladı tüm gün sürecek! 'Sakın kanmayın aman dikkat' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek; Kafa haffiten leyla şeklinde gezeceğimiz gün demektir bu. Bu günler daha hassas, fedakar, koşulları ve şartları çabuk kabullenebildiğimiz zamanlardır. Aldanmaya ve kandırılmaya açığız, aman dikkat.