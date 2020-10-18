Saba Tümer'in siyah bikinili pozuna Survivor Mert Öcal'dan ortalığı karıştıracak yorum
Ekranların kahkahalarıyla ünlü sunucusu Saba Tümer, siyah bikinili pozunu paylaştı. Tümer'in cesur paylaşımına ilk yorum ise kısa bir süre önce tanıştığı ve övgüler yağdırdığı Survivor Mert'ten geldi.
49 yaşındaki ünlü sunucu Saba Tümer salgın döneminin büyük bir kısmını evinde geçirdi. Geçtiğimiz haftalarda tatil için yola koyulan Tümer, yazı bitirmiyor.
110
Ünlü sunucu sosyal medya hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaştı.
210
Tümer paylaştığı fotoğrafa "#summerneverends" notunu düştü. Kısa sürede bikinili pozu 32 bini aşkın beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
310
Seren Serengil, Tümer'in pozuna "Hepsi senin mi" yorumu yaptı.
410