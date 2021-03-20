Saba Tümer'in duygusal anları... Bakın neden çocuk sahibi olmamış

Ünlü sunucu Saba Tümer, yaşadıklarından dolayı çocuk sahibi olmak istemediğini şu şekilde özetledi:

"Çocukluk fotoğraflarıma baktığımda 'ay ne kadar mutluyduk' diyorsun. Sonra 'mutlu muyduk acaba?' diyorsun. Bu bir sürü soruyu da beraberinde getiriyor.''