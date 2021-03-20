Saba Tümer'in duygusal anları... Bakın neden çocuk sahibi olmamış
Katarsis programına son olarak Saba Tümer katıldı. Bayan Kahkaha, özelini anlattı.
Saba Tümer, 'Exxen'de yayınlanan 'Katarsis' programında Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Ünlü sunucu; çocuk sahibi olmak istememe sebebini, annesinin kaybından sonra hızlı büyümek zorunda kaldığı dönemi, hayatında yaşadığı en ilginç olayı ve mesleki kariyerini anlattı.
Çocukluk dönemiyle başlayan Saba Tümer, şunları anlattı:
"Eğlenceli bir çocuktum. Küçücük yaşta annemin takılarını takar, topuklu ayakkabılarını giyerdim. Dans edip şarkılar söylerdim. Beni beş yaşında anaokuluna göndermek istemişlerdi.''
''Hatırlıyorum, anaokulunda çocuk şarkıları söyleniyor diye oraya gitmek istememiştim. Düşünün ki ben o dönem Ajda Pekkan ve Füsun Önal gibi sanatçıların şarkılarını söylemeye çalışılıyordum. Güzel bir çocukluktu."
Ünlü sunucu Saba Tümer, yaşadıklarından dolayı çocuk sahibi olmak istemediğini şu şekilde özetledi:
"Çocukluk fotoğraflarıma baktığımda 'ay ne kadar mutluyduk' diyorsun. Sonra 'mutlu muyduk acaba?' diyorsun. Bu bir sürü soruyu da beraberinde getiriyor.''