Saba Tümer'den 'çıplak garsonlu' doğum günü partisi! Yeni yaşını çılgınca kutladı

Kahkahaları ile tanınan ünlü sunucu Saba Tümer, 51'inci yaş gününü özel ve çılgın bir partiyle kutladı. Ünlü isimlerin katıldığı bir parti düzenleyen Saba Tümer'in pastası ve mekandaki garsonları adından söz ettirdi. Dudak şeklinde bir pasta yaptıran Tümer'in partisindeki yarı çıplak garsonlar da sosyal medyada gündem oldu.