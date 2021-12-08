Saba Tümer'den 'çıplak garsonlu' doğum günü partisi! Yeni yaşını çılgınca kutladı
Ünlü sunucu Saba Tümer, yeni yaşını yarı çıplak garsonların hizmet ettiği çılgın bir doğum günü partisi ile kutladı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Kahkahaları ile tanınan ünlü sunucu Saba Tümer, 51'inci yaş gününü özel ve çılgın bir partiyle kutladı. Ünlü isimlerin katıldığı bir parti düzenleyen Saba Tümer'in pastası ve mekandaki garsonları adından söz ettirdi. Dudak şeklinde bir pasta yaptıran Tümer'in partisindeki yarı çıplak garsonlar da sosyal medyada gündem oldu.
Gerek paylaşımları gerekse de pozlarıyla her daim konuşulan başarılı sunucu Saba Tümer, yeni yaşını sevenleriyle kutladı.
Doğum günü için Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Saba Tümer'i Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi isimler de yalnız bırakmadı.
51'inci yaşı için dudak şeklinde bir pasta yaptıran sunucunun partisindeki yarı çıplak garsonlar da çok konuşulacak konulardan biri oldu.