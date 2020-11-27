Saati de belli! Meteoroloji'den kar, sis ve don uyarısı
Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Hakkari'de kar yağışı beklendiği bildirilirken yurdun iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don beklendiği açıklandı.
Ve beklenen hava durumu raporu açıklandı. Özellikle iç ve doğu bölgelerde dondurucu bir hava etkili olacak. Denizlerde fırtına beklenmezken, Hakkari'de de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus beklenirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don tahmin ediliyor.