Saat 21.00'da sokağa çıkma yasağı başlıyor yasak pazartesi saat 05.00'te bitecek
TÜRKİYE'de koronavirüs sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00’de başlıyor. Cumartesi ve pazar günü uygulanacak yasak sırasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayıları patlama yaptı ve günlük vaka sayısı 30 bini devirdi. Hafta içi saat 21.00'dan sonra uygulanan yasak, bu hafta sonu tam kapanma şeklinde yürürlükte olacak. Bu da Cuma akşam saat 21.00 ile sokağa çıkma yasağının başlaması ve bu yasağın cumartesi pazarı kapsayarak 56 saat sürmesi anlamına geliyor. Yasak pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak, ulaşım nasıl yapılacak, market ve fırınlar hangi saatlerde açık?
Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Ancak kısıtlama süresince vatandaşlar sadece yürüme mesafesindeki yerlerden alış veriş yapacaklar, araç kullanamayacaklar.
Yasağın uygulanacağı hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek. Daha önceki yasaklarda olduğu gibi ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılmayacak.