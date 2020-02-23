Ryan Donk attığı golle Fenerbahçe-Galatasaray maçında rekor kırdı! Taraftar çıldırdı...
Süper Lig'in 23. haftası, tarihi bir derbiye daha sahne oldu. Fenerbahçe, dev maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde skoru 1-1'e getiren golü atan Donk, rekor kırdı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde attığı golle skoru 1-1 yapan Ryan Donk, ilginç bir rekorun da sahibi oldu.
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Karşılaşmaya stoper olarak başlayan Ronk, Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı korner atışına iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi.
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Rekor kırdı
Galatasaray, bu golle skoru 1-1 yaparken Donk, bu kafa vuruşu ile bir rekor kırmış oldu.
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Ryan Donk, Fenerbahçe'ye karşı 3. golünü atarken Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe oldu.
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