Rüzgar Erkoçlar'dan Armağan Çağlayan'a cinsiyet değiştirme sonrasıyla ilgili olay itiraflar
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme bomba gibi düşen oyuncu ve DJ Rüzgar Erkoçlar, Armağan Çağlayan'ın YouTube'dan yayınlanan kanalına konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirme ameliyatıyla yaşadığı zor günleri anlattı. Erkoçlar, bir programda ilk kez ameliyat sürecini anlattığı o açıklamalarında, ameliyat sonrası ayakta kalabilmek için yaptığı işleri ve basın tarafından çok sıkıştırıldığını dile getirdi ve hayatının bilinmeyenlerini aktardı. Erkoçlar, cinsiyet değiştirme operasyonuna karar verme sürecini ise ilk kez bu kadar detaylıca aktardığı açıklamalarında, hayatında adeta 'kangren' gibi bir sürece girdiğini, ya kangrenleşen noktayı kesip kurtulması gerektiğini ya da ölmesi düşünerek ölmeyi tercih ettiğini ve bu ameliyata karar verdiği ifade etti.
"Artık bıçak kemiğe dayanmıştı"
Erkoçlar, 'kangren' e benzettiği karar sürecini "Bu karar; gidip saçını boyatmak, estetik yaptırmak gibi bir şey değil. Şöyle düşünün kolun kangren oldu. Kolunu kestirmeyi mi düşünürsün, ölmeyi mi? Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Bir şeyler yapmak zorundaydım, ben yaşamayı seçtim. Kendimi bildim bile bu şekilde hissediyordum. Bu dönem yorucu oldu tabii ki çok zor" diye ifade etti.
Cinsiyetiyle beraber adını de ve hayatındaki diğer detayları da ana hatlarıyla değiştirdiğinden bu yana gündemden düşmeyen Rüzgar Erkoçlar, aldığı kararın hayatına yansımalarının çok da kolay olmadığını ifade etti.
Fırında çalıştı, yerleri paspasladı
Çalıştığı fırında yerleri paspaslarken görüntülenen ve o günden sonra magazin gündeminden düşmeyen Erkoçlar'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle: