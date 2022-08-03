Rüyanızda bunları görüyorsanız dikkat! Anksiyete bozukluğunuz olabilir
Düsseldorf Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucu görülen rüyalar, kişinin anksiyete bozukluğu yaşayıp yaşamadığı konusunda ipuçları veriyor.
Gün içinde yaşadığımız olayların veya duyguların benzerini rüyamızda görüyoruz. Bu rüyalar çoğumuza önemsiz gibi gelse de aslında bazı durumlarda bize önemli mesajlar veriyor. Düsseldorf Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma neticesinde görülen rüyaların türlü veya şeklinin anksiyete bozukluğu ile ilgili oldukça önemli olduğu açıklandı.
Araştırma 38 anksiyete hastası ve 38 sağlıklı bireyin katılımıyla gerçekleştirildi.
Gönüllülerin rüya günlükleri, bire bir rüya analizleri ve yapılan anketlere verdikleri cevaplar birbirleriyle karşılaştırıldı.
Yapılan araştırmada; anksiyeteli bireylerle sağlıklı bireylerin rüyaları karşılaştırıldı ve anksiyeteli bireylerin gördükleri rüyalar belirlendi.