Rüyanızda bunları görüyorsanız dikkat! Anksiyete bozukluğunuz olabilir

Gün içinde yaşadığımız olayların veya duyguların benzerini rüyamızda görüyoruz. Bu rüyalar çoğumuza önemsiz gibi gelse de aslında bazı durumlarda bize önemli mesajlar veriyor. Düsseldorf Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma neticesinde görülen rüyaların türlü veya şeklinin anksiyete bozukluğu ile ilgili oldukça önemli olduğu açıklandı.