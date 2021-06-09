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Rusya'yı salladı! 12 finalist kadın gardiyanın pozları bomba etkisi yarattı

Rusya'yı salladı! 12 finalist kadın gardiyanın pozları bomba etkisi yarattı

RUSYA'da gardiyan güzellik yarışması, ülkenin gündemi haline gelirken dünyada da ses getirdi. 12 finalist gardiyan güzelin üniformalı ve elbiseli halleri yan yana paylaşıldı. Fotoğraflar bomba etkisi yarattı.

Rusya'yı salladı! 12 finalist kadın gardiyanın pozları bomba etkisi yarattı

Tam adı Cezaevi Sistemi Güzellik Yarışması 2021 olan organizasyon Rusya'yı sarstı, 12 finalistin açıklanmasıyla yeryüzünün en geniş yüzölçümüne sahip ülkesinde gündem alt üst oldu.

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Rusya'yı salladı! 12 finalist kadın gardiyanın pozları bomba etkisi yarattı

Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) kadın çalışanları için organize ettiği yarışmaya 86 gardiyan başvurdu, finale kalan isimlerin belirlenmesiyle oylama sürecine geçildi.

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Rusya'yı salladı! 12 finalist kadın gardiyanın pozları bomba etkisi yarattı

Rus medyası, Samara, Vladimir, Ulyanovsk, Ivanovsk, Saratov, Kurgan, Chelyabinsk, Murmansk bölgeleri ile Tuva, Tataristan, Sahalin ve Kuzbass'tan katılan gardiyanların finalde yarışacağını bildiriyor.

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Rusya'yı salladı! 12 finalist kadın gardiyanın pozları bomba etkisi yarattı

En güzel gardiyanı seçmek için Rus gazeteleri ve haber sitelerinde oy verilebiliyor. Adayların üniformalı ve gece elbiseleriyle yan yana fotoğrafları kullanıldı.

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